Calendario scolastico 2017-2018: date inizio, fine, vacanze regione per regione

L'anno scolastico 2017- 2018 è dietro l'angolo: le date di inizio e fine anno scolastico differiscono tradizionalmente da regione a regione. In questo articolo i calendari scolastici 2017-18 divisi per le varie regioni. Non ci sono però soltanto le vacanze scolastiche stabilite dai calendari regionali: ogni singola scuola può disporre qualche altro giorno di chiusura aggiuntivo.

Ci sono poi le festività nazionali durante le quali le scuole sono chiuse in tutta Italia: 1 novembre 2017 (Tutti i Santi), 8 dicembre 2017, 6 gennaio 2018 (Epifania), Pasqua e Lunedì dell’Angelo (1 e 2 aprile 2018), 25 aprile 2018 (Festa della Liberazione), 1 maggio 2018 (Festa del Lavoro), 2 giugno 2018 (Festa della Repubblica).

CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2017-2018

Di seguito, ecco il calendario scolastico 2018 (da confermare) di alcune regioni italiane:

Calendario scolastico 2017/2018 Lazio

Inizio Scuola: 15 settembre 2017

Vacanze di Natale 2018: dal 23 dicembre al 7 gennaio 2018

Vacanze di Pasqua 2018: dal 29 marzo al 3 aprile 2018

Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2018 (30 giugno per le scuole materne)

Calendario scolastico 2017 2018 Lombardia

Data primo giorno di scuola: 12 settembre 2017 (5 settembre per la scuola materna)

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018

Vacanze di Carnevale: 12 e 13 febbraio 2018

Vacanze di Pasqua: dal 29 marzo al 3 aprile 2018

Data ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2018 (30 giugno per le scuole dell'infanzia)

Calendario scolastico 2017/2018 Emilia Romagna

Data primo giorno di scuola: 15 settembre 2017

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018

Vacanze di Pasqua: dal 29 marzo al 3 aprile 2018

Data ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2018 (30 giugno per le scuole dell'infanzia)

Ponti e altre chiusure: 2 novembre 2017

Calendario scolastico 2017/2018 Marche

Inizio Scuola: 15 settembre 2017 (fa eccezione il percorso quadriennale del liceo scientifico opzione scienze applicate che inizierà il 4 settembre 2017)

Vacanze di Natale 2018: dal 25 dicembre al 6 gennaio

Vacanze di Pasqua 2018: dal 29 marzo al 2 aprile 2018

Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2018

Ponti e altre chiusure: 30 aprile e 1° maggio; 8 e 9 dicembre; 2 novembre 2017

Calendario scolastico 2017/2018 Friuli Venezia Giulia

Data primo giorno di scuola: 11 settembre 2017

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018

Vacanze di Carnevale: 12- 14 febbraio 2018

Vacanze di Pasqua: dal 29 marzo al 3 aprile 2018

Data ultimo giorno di scuola: 13 giugno 2018 (30 giugno per le scuole dell'infanzia)

Ponti e altre chiusure: 9 dicembre 2017; 30 aprile 2018.

Calendario scolastico Liguria 2017/2018

Data primo giorno di scuola: 14 settembre 2017

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018

Vacanze di Carnevale: 12- 14 febbraio 2018

Vacanze di Pasqua: dal 29 marzo al 3 aprile 2018

Data ultimo giorno di scuola: 12 giugno 2018 (30 giugno per le scuole dell'infanzia)

Ponti e altre chiusure: 9 dicembre 2017; 23 e 24 aprile 2018; 30 aprile 2018.

Calendario scolastico 2017/2018 Provincia di Bolzano

Inizio Scuola: 5 settembre 2017

Vacanze di Natale 2018: dal 24 dicembre al 7 gennaio 2018 (dal 23 dicembre per chi fa lezione 5 giorni a settimana)

Vacanze di Carnevale: 11-18 febbraio 2018 (dal 10 febbraio per chi fa lezione 5 giorni a settimana)

Vacanze di Pasqua 2018: dal 29 marzo 2018 al 3 aprile 2018

Ultimo giorno di scuola: 16 giugno 2018 (15 giugno per chi fa lezione 5 giorni a settimana)

Ponti e altre chiusure: dal 29 ottobre al 5 novembre 2017 (dal 28 ottobre per chi fa lezione su 5 giorni); sabato 9 dicembre 2017 (ponte dell’Immacolata); 21 maggio 2018.

Calendario scolastico 2017/2018 Piemonte

Inizio Scuola: 11 settembre 2017

Vacanze di Natale 2018: dal 25 dicembre al 6 gennaio

Vacanze di Pasqua 2018: dal 29 marzo al 2 aprile 2018

Ultimo giorno di scuola: 9 giugno 2018

Ponti e altre chiusure: 30 aprile e 1° maggio; 25 aprile; 2 giugno; 1 e 2 novembre 2017

Calendario scolastico 2017/2018 Trentino Alto Adige

Inizio Scuola: 11 settembre 2017

Vacanze di Natale 2018: dal 25 dicembre al 6 gennaio

Vacanze di Pasqua 2018: dal 29 marzo al 2 aprile 2018

Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2018

Ponti e altre chiusure: 30 aprile e 1° maggio; 25 aprile; 2 giugno; 1 e 2 novembre 2017

Calendario scolastico 2017/2018 Toscana

Inizio Scuola: 15 settembre 2017

Vacanze di Natale 2018: dal 25 dicembre al 6 gennaio

Vacanze di Pasqua 2018: dal 29 marzo al 2 aprile 2018

Ultimo giorno di scuola: 9 giugno 2018

Ponti e altre chiusure: 30 aprile e 1° maggio; 25 aprile; 2 giugno; 1 e 2 novembre 2017

Calendario scolastico 2017/2018 Calabria

Inizio Scuola: 14 settembre 2017

Vacanze di Natale 2018: dal 23 dicembre al 7 gennaio

Vacanze di Pasqua 2018: dal 29 marzo al 3 aprile 2018

Ultimo giorno di scuola: 9 giugno 2018

Ponti e altre chiusure: 30 aprile e 1° maggio; 25 aprile; 2 giugno; 1 e 2 novembre 2017

Calendario scolastico 2017/2018 Puglia

Inizio Scuola: 15 settembre 2017

Vacanze di Natale 2018: dal 23 dicembre al 7 gennaio

Vacanze di Pasqua 2018: dal 29 marzo al 3 aprile 2018

Ultimo giorno di scuola: 12 giugno 2018

Ponti e altre chiusure: 30 aprile e 1° maggio; 25 aprile; 2 giugno; 1 e 2 novembre 2017

Calendario scolastico 2017/2018 Sicilia

Inizio Scuola: 14 settembre 2017

Vacanze di Natale 2018: dal 22 dicembre al 6 gennaio

Vacanze di Pasqua 2018: dal 29 marzo al 3 aprile 2018

Ultimo giorno di scuola: 9 giugno 2018

Ponti e altre chiusure: 30 aprile e 1° maggio; 25 aprile; 2 giugno; 1 e 2 novembre 2017

Calendario scolastico 2017/2018 Sardegna

Inizio Scuola: 14 settembre 2017

Vacanze di Natale 2018: dal 23 dicembre al 5 gennaio

Vacanze di Pasqua 2018: dal 29 marzo al 3 aprile 2018

Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2018

Ponti e altre chiusure: 30 aprile e 1° maggio; 25 aprile; 2 giugno; 1 e 2 novembre 2017

Calendario scolastico 2017/2018 Molise

Inizio Scuola: 12 settembre 2017

Vacanze di Natale 2018: dal 23 dicembre al 5 gennaio

Vacanze di Pasqua 2018: dal 29 marzo al 3 aprile 2018

Ultimo giorno di scuola: 9 giugno 2018

Ponti e altre chiusure: 30 aprile e 1° maggio; 25 aprile; 2 giugno; 1 e 2 novembre 2017

Calendario scolastico 2017/2018 Basilicata

Inizio Scuola: 11 settembre 2017

Vacanze di Natale 2018: dal 27 dicembre al 7 gennaio

Vacanze di Pasqua 2018: dal 29 marzo al 3 aprile 2018

Ultimo giorno di scuola: 12 giugno 2018

Ponti e altre chiusure: 30 aprile e 1° maggio; 25 aprile; 2 giugno; 1 e 2 novembre 2017

Calendario scolastico 2017/2018 Abruzzo

Inizio Scuola: 11 settembre 2017

Vacanze di Natale 2018: dal 23 dicembre al 8 gennaio

Vacanze di Pasqua 2018: dal 28 marzo al 3 aprile 2018

Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2018

Ponti e altre chiusure: 30 aprile e 1° maggio; 25 aprile; 2 giugno; 1 e 2 novembre 2017

Calendario scolastico 2017/2018 Campania

Inizio Scuola: 11 settembre 2017

Vacanze di Natale 2018: dal 23 dicembre al 5 gennaio

Vacanze di Pasqua 2018: dal 29 marzo al 3 aprile 2018

Ultimo giorno di scuola: 9 giugno 2018

Ponti e altre chiusure: 30 aprile e 1° maggio; 25 aprile; 2 giugno; 1 e 2 novembre 2017

Calendario scolastico 2017/2018 Umbria

Inizio Scuola: 13 settembre 2017

Vacanze di Natale 2018: dal 23 dicembre al 5 gennaio

Vacanze di Pasqua 2018: dal 29 marzo al 3 aprile 2018

Ultimo giorno di scuola: 12 giugno 2018

Ponti e altre chiusure: 30 aprile e 1° maggio; 25 aprile; 2 giugno; 1 e 2 novembre 2017