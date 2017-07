Il diario scolastico è un compagno di viaggio, come sceglierlo?

Colorato o tinta unita? Grande o piccolo? Griffato o da personalizzare? No, scegliere il diario scolastico non è un’impresa facile. Perché a differenza di tutte le altre cose che si utilizzano nell’ambito scolastico, il diario è considerato un vero e proprio compagno di viaggio. La sua funzione più importante è sicuramente quella di annotare i compiti da fare a casa e quelli da fare in classe, oltre ovviamente a ricordare anche le giornate di sciopero o i cortei.

Perché è importante scegliere il diario giusto

Il diario, quindi, è considerato a tutti gli effetti un amico che fa compagnia per nove mesi, a cui si confidano ansie e paure, sui cui si riportano anche le emozioni dei giorni felici. E così il diario diventa improvvisamente anche una fonte di ricordi perché quando a distanza di tempo se ne sfogliano le pagine si possono rivivere tutti i sentimenti che fermati con un disegno, una scritta, una dedica o una citazione. Per tutti questi motivi, quindi, scegliere il diario è tra le cose più importanti da fare per affrontare un nuovo anno scolastico.

Come scegliere il diario

Come fare? E’ semplice. Basta porre in questa scelta la stessa attenzione che si pone nei piccoli gesti del quotidiano. Innanzitutto bisogna capire come si vuole usare il diario. Solo per annotare i compiti? Allora in questo caso anche un’agenda con le pagine bianche e il calendario può fare essere l'oggetto adatto. Si può spaziare nella scelta dei colori per la copertina o preferirla bianca così da personalizzarla per renderla più divertente e meno anonima. Una scelta diversa nel caso in cui il diario debba assolvere ad altri compiti, come quello di riportare solo ed esclusivamente "segreti e confidenze" tra amiche. Per questo ruolo è necessario che abbia dimensioni abbastanza grandi così da poter contenere tutto ciò che il caso richiede: adesivi, fotografie e ritagli di giornale.