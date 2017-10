Civico 19, chef a domicilio in Toscana

Il miglior ristorante del mondo è sempre la propria casa, recita un vecchio adagio. E se lo chef arriva a domicilio, l'esperienza culinaria diventa unica. Come quella offerta da Civico 19, che porta cibo di alta qualità nelle case toscane, arricchito da un concept innovativo del gusto.

Un'esperienza "food" senza barriere tra sala e cucina, cosa che avviene nei tanti e più classici ristoranti, e dove chi prepara, lo Chef e tutti i suoi collaboratori, siano in sintonia con tutti i commensali.

"È una delle cose più belle del mondo emozionarsi alla fine di un servizio" - racconta Jonathan Bambagioni, Chef e fondatore di Civico 19- "e se il cuoco se ne sta rinchiuso in quattro mura questo difficilmente può avvenire."

Quella realizzata da Civico 19 è un'esperienza a 360 gradi, dove i clienti possono usufruire della classica cena/pranzo oppure di preparare assieme al singolo Chef o allo staff quella che poi sarà la cena (o il pranzo), così da conoscere alcuni dettagli di un mestiere a molti sconosciuto ma comunque affascinante.

E come ogni buona ricetta, il segreto sta nella scelta dei prodotti: tutte materie di prima qualità, freschissime, di provenienza locale e nazionale. "Strutturiamo la spesa anche a tappe e mediamente questa viene realizzata almeno in tre diversi momenti" -spiega ancora Bambagioni- "Questo concetto può essere rivolto anche a delle cerimonie di ogni tipo o ad eventi aziendali."

Tra i servizi offerti anche cooking class/lesson direttamente a domicilio, genericamente sulla pasta fresca, salse tipiche e specialità toscane, "molto richiesto soprattutto da chi la Toscana la frequenta da turista e vuole conoscere meglio le tradizioni culinarie della nostra terra" -precisa- "Di recente stiamo lavorando anche ad attività di cucina per bambini dove si preparano in un grande clima di festa biscotti e tagliatelle."

"Sempre con lo staff di Civico 19 stiamo elaborando un format a tappe in una location esclusiva fiorentina che possa fungere da piccolo workshop dove conoscere meglio i prodotti del nostro territorio e le bontà che le piccole realtà possono ancora mettere sulle nostre tavole" -conclude- "Il tutto con delle dimostrazioni di cucina vere e proprie riassaporando (ed assaggiando) quei gusti ormai in parte persi per tutti gli eventi che questa epoca storica ci ha portato a vivere."