Ztl no stop, l'assessore: “Un'ora al giorno di accesso libero per gli acquisti”

Una 'finestra' di un'ora senza Ztl, da lunedì al venerdì, per accedere liberamente in centro storico, probabilmente tra le 15 e le 16. E' la proposta lanciata oggi in consiglio comunale dall'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, in risposta alla trentina di commercianti arrivati oggi nel Salone dei Duecento di Palazzo Vecchio per protestare contro il via, dal prossimo 1° giugno, alla Ztl H24 nelle giornate di giovedì e venerdì.

“La sperimentazione della Ztl H24 arriva dopo le tante richieste dei residenti, che la sera non trovano spazio per parcheggiare. La Ztl è aperta (negli orari di accessibilità, ndr) per accedere e magari accompagnare delle persone, ma non per parcheggiare. Invece tutti parcheggiano in Ztl, sui marciapiedi e nelle aree pedonali. Un fenomeno che vogliamo evitare non solo con le multe ma anche iniziando a chiudere il centro storico”, ha sottolineato Giorgetti.

I commercianti e gli artigiani però, temendo di perdere clienti, non ci stanno. “Così il centro storico diventa off limits e si danneggiano le imprese. Si rischia l' 'effetto Venezia', dove i veneziani sono scomparsi dal centro. Siamo discutibili a discutere di provvedimenti anti-movida, ma non con tali misure”, dice Aldo Cursano, presidente di Fipe Confcommercio, che ha annunciato una raccolta di firme contro la nuova Ztl H24, che di fatto chiuderà il centro alle auto tra le 7:30 di giovedì mattina fino alle 16 di sabato.

Per venire incontro ai commercianti è arrivata la proposta delle finestre di un'ora al giorno da parte di Giorgetti. Una raccolta firme contro la Ztl prolungata è stata annunciata anche da Forza Italia. Un incontro tra i rappresentanti di categoria e l'amministrazione comunale avverrà nei prossimi giorni, probabilmente venerdì.