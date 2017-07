Vitalizi, Rossi: "Ritoccare pensioni d'oro, basta bombe di distrazione"

"Io sono convinto che si dovrebbe fare un provvedimento, ben studiato, che vada a toccare tutte le pensioni d'oro nel nostro Paese secondo un criterio di progressività. Le pensioni d'oro sono all'incirca 33 mila e valgono sulle casse dell'Inps qualcosa come 3 miliardi e 300 milioni. Ricalcolare il retributivo con il contributivo credo che sarebbe un fatto di giustizia che potrebbe andare a favore delle pensioni minime". Lo ha detto Enrico Rossi, governatore della Toscana ed esponente di Mdp, interenendo ad Agorà su Rai3.

"Ce ne sono un milione - ha aggiunto parlando del provvedimento in discussione in Parlamento - che prendono una pensione intorno a 500 euro. Questa legge finirà alla Corte Costituzionale dopo le elezioni, però consentirà a questi signori di dire 'abbiamo eliminato i Vitalizi'. Non porterà credibilità alle istituzioni e alla politica. Il problema è fare una legge seria che consenta di riequilibrare retributivo e contributivo".

"Francamente credo si stia perdendo tempo - ha spiegato Rossi - si stanno preparando bombe di distrazione di massa per la campagna elettorale". "Quanto costa tenere aperto il Parlamento in questo modo per una legge che, a parere dei costituzionalisti, se sarà appellata sarà eliminata?", ha chiesto Rossi.