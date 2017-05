Tramvia, l'antenna radio di 44metri preoccupa i residenti

E' spuntata da pochi giorni a Rifredi una maxi antenna, alta 44 metri, lungo il tracciato della nuova linea 3 della tramvia, all'incrocio tra via Pisacane e via Corridoni.

Diversi residenti della zona, vedendosela spuntare a pochi metri dalle case, hanno espresso forte preoccupazione, sia per quanto riguarda la concentrazione di onde elettromagnetiche che per la stabilità dell'antenna stessa in caso di intemperie.

“L'antenna era già prevista nel progetto iniziale, per garantire la copertura radio e le comunicazioni tra la sala radio centrale e ogni altro punto sul tracciato delle nuove linee della tramvia”, ha spiegato oggi in consiglio comunale l'assessore ai lavori pubblici Stefano Giorgetti.

“La scelta della posizione è dovuta alla vicinanza con la sottostazione elettrica e al fatto che rende possibile raggiungere tutto il tracciato”, ha proseguito Giorgetti, che sulla sicurezza rassicura: “La compatibilità elettromagnetica è stata verificata dagli organi sanitari e mabientali competenti, un'ulteriore autorizzazione arriverà prima della messa in esercizio della nuova linea. E' sicura e stabile anche in caso di intemperie”.