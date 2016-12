Toscana, Rossi: "Senza intesa con Governo vendo patrimonio"

Alla Regione per il bilancio preventivo 2017 "mancano 210 milioni. Il governo ci taglia 210 milioni, abbiamo un tavolo aperto e gia' il bilancio dello Stato prevede la possibilità che si recuperino queste risorse. Però, la possibilità è un conto. Occorre che queste risorse si recuperino davvero". Lo afferma, parlando coi giornalisti, il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi a margine della seduta odierna del Consiglio che ha all'ordine del giorno l'approvazione della manovra 2017. "Il bilancio dello Stato è stato approvato d'urgenza a causa del fatto che sono state date le dimissioni dopo il referendum, quindi, al Senato non c'è stato modo di rivederlo attraverso una proposta concertata fra Regioni e governo- ricorda-. Però, la tendenza è quella a tagliare, bisogna su questo cambiare musica. Noi andremo domani a Roma e poi lavoreremo perche' nei primi mesi dell'anno nuovo una variazione di bilancio ci consenta di recuperare questi 210 milioni che mancano".

Solo in quel caso ci sarebbe una navigazione tranquilla, riconosce il governatore. In caso contrario, Rossi si prepara a un gesto eclatante di reazione. Senza l'accordo col governo Gentiloni, "l'unica prospettiva se

vogliamo continuare a garantire un po' di spesa sociale è proprio fare il gesto estremo di chi vende anche il patrimonio- sottolinea-. Però, non sarebbe un bene". Sollecitato dai giornalisti sul punto, Rossi ricorda che procacciarsi delle risorse in più, diversamente, attraverso un aumento dell'imposizione fiscale non è tecnicamente possibile. Questo malgrado la sua volontà politica, perchè, precisa "io sui ricchi le tasse le metterei volentieri. Lo dico apertamente. Nel mondo quando c'è qualcuno che ha bisogno, chi ha di più dovrebbe dare qualcosa. Io l'Imu, ad esempio, avrei potuto pagarla, senza problemi". (Agenzia Dire)