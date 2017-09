Theresa May a Firenze per l'atteso discorso sulla Brexit

Occhi puntati su Firenze venerdì 22 settembre. Il primo ministro Theresa May ha infatti scelto la nostra città, che quindi sarà blindatissima, per il suo atteso discorso sulla Brexit. Il premier britannico fornirà un aggiornamento sullo stato dei negoziati per l'uscita dall'Europa.

"Una scelta comprensibile – afferma l’eurodeputato fiorentino Nicola Danti (Pd)– non solo per la bellezza della città ma anche per le sue storiche relazioni col Regno Unito. Firenze però non è solo il Rinascimento: è la città di La Pira e dei colloqui coi sindaci del mondo, è la città dell’Università Europea, è la città che ha accolto e continuerà ad accogliere uomini e donne da tutto il pianeta. Siamo quindi felici di ospitare Theresa May la prossima settimana, ma lo faremo da europei, prima ancora che da fiorentini".

"Continueremo ad accogliere lei e tutti i cittadini inglesi anche dopo il marzo 2019, quando scatterà la Brexit. Questo però – precisa Danti – non ci farà essere meno intransigenti di fronte a una scelta che non abbiamo condiviso e che ci addolora, ma che non potrà essere usata contro i cittadini fiorentini, italiani ed europei".