Banca Etruria: striscioni davanti allo studio di Bonifazi | FOTO

Protesta davanti allo studio fiorentino del tesoriere del Pd Francesco Bonifazi: ad appendere alcuni striscioni alcune vittime del Salva-banche, il provvedimento del governo che ha azzerato i risparmi di decine di migliaia di persone. Motivo della manifestazione è la nomina dello stesso Bonifazi nella commissione d'inchiesta sulle banche recentemente istituita in Parlamento.

"Il giglio magico in commissione inchiesta banche! Vergogna!!!", "Babbo, amico, fratello Etruria al macello" le scritte che sono apparse su due distinti striscioni appesi nella notte e notati questa mattina. A rivendicare l'azione è stata la stessa presidente dell'Associazione vittime Letizia Giorgianni, che su Facebook ha spiegato: "Bonifazi è vicinissimo alla famiglia Boschi, amico intimo di Maria Elena Boschi e, addirittura, socio in affari del fratello, Emanuele Boschi, figlio dell'ex vicepresidente di Banca Etruria, Pierluigi Boschi. Insieme a lui infatti è partner in uno studio legale e tributario a Firenze".

"Un pò come mettere un socio di Callisto Tanzi nella Commissione Parmalat - ha commentato Giorgianni - tanto valeva, a questo punto, metterci direttamente Maria Elena Boschi, o meglio ancora il padre, Pierluigi Boschi. Un'ottima garanzia per non scoprire le carte in una commissione che avrebbe dovuto indagare anche sui motivi del default di Banca Etruria, oltre che sulla questione Boschi-Ghizzoni, tirata fuori da De Bortoli". Gli striscioni, per la presidente, "gridano tutta la rabbia di un popolo che si sente violentato, vessato e anche sbeffeggiato da una classe politica assai più affezionata al potere e al proprio interesse personale piuttosto che al senso di Stato".