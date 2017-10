Strage Las Vegas, Rossi: "Stop all'escalation di armi in Italia"

"Anche in Italia aumentano le licenze e gli imprenditori della paura soffiano sul fuoco e spingono ad armarsi per farsi giustizia da soli". A scriverlo in un post sulla sua pagina Facebook, commentando la strage avvenuta ieri a Las Vegas che ha provocato 59 morti ed oltre 500 feriti, il governatore della Toscana e fondatore di Articolo 1 - Mdp Enrico Rossi.

"A Las Vegas una strage senza senso", ha sottolineato Rossi. "Leggo e rileggo su internet un dato al quale non riesco a credere: ogni anno negli Stati Uniti muoiono più di 30.000 persone a causa delle armi da fuoco".

Rossi torna così su uno dei temi che hanno caratterizzato la visione italiana dell'America da parte della sinistra: "Non basta vendere liberamente mitragliatrici, bazooka e ogni altro tipo di arma", aggiunge. "Ora - conclude il Presidente - il Parlamento Usa discute di vendere anche i silenziatori. La lobby delle armi si prefiggere di uccidere in silenzio, offre un'altra variante alla strage senza senso".