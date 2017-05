Stop ai nuovi ristoranti in centro, la grande distribuzione ricorre al Tar

Ricorso al Tar contro lo stop a nuove aperture di ristoranti e negozi di somministrazione in centro storico per i prossimi tre anni. Lo ha annunciato Federstribuzione, che rappresenta i supermercati della grande distribuzione.

La norma che mette fine alle nuove aperture fa parte delle modifiche al regolamento Unesco, che riguarda l'area del centro storico, approvate a fine aprile scorso.

Il Tar si pronuncerà sull'opportunità di una sospensiva della norma, come richiesto dall'associazione di categoria, il prossimo 31 maggio. “La norma è una misura di civiltà, che impedisce che il centro si trasformi in un 'mangificio'. Andremo a dirlo di fronte al Tar con tutta la nostra forza”, ha commentato il sindaco Dario Nardella oggi in consiglio comunale.

Non è la prima volta che provvedimenti approvati da Palazzo Vecchio finiscono di fronte al Tribunale amministrativo regionale. Tra gli ultimi casi, quello del limite di apertura imposto alle slot machines: nel marzo scorso il Tar ha bocciato il provvedimento di Palazzo Vecchio, con un lungo strascico di polemiche.