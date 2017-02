Stazione, pioggia di guano: arriva l'assordante richiamo dei falchi

Gli storni di uccelli di Santa Maria Novella nel mirino. Infatti da tempo una pioggia di guano accoglie i turisti che verso il tramonto escono dalla stazione centrale. Il consigliere Pd Fabrizio Ricci, durante il question time odierno del consiglio comunale, ha interrogato l'assessore comunale Alessia Bettini su quali fossero le intenzioni dell'amministrazione in merito alla pulizia dell'area da parte di Quadrifoglio. Azienda partecipata, quest'ultima, che già una decina di giorni fa ha effettuato una pulizia straordinaria. "Quadrifoglio pulisce tutte le mattine i camminamenti pedonali alla stazione - ha spiegato l'assessore - . Gli esperti mi hanno spiegato che questi storni alloggiavano dentro il chiostro di Santa Maria Novella, dove di recente sono stati installati dei dissuasori acustici". Quindi si sono spostati trovando rifugio alla stazione.

"Questi uccelli durante il giorno escono dalla città per rifocillarsi per tornare la sera, al crepuscolo". Per questo domani verranno piazzati dei dissuasori acustici. "Lo voglio già dire, sarà un rumore assordante anche per le persone perchè simula il grido di un falco. Durerà quindici giorni".

Tutto finito? Non è detto. L'assessore all'ambiente e al decoro infatti mette le mani avanti e spiega: "Il problema lo ritroveremo in un'altra parte della città fino a fine febbraio quando gli uccelli migreranno per andare a nidificare. Sebbene ci sia stato detto che una parte di loro stia diventando stanziale". Un capitolo che rimane aperto e su cui si sta per avviare un percorso dell'amministrazione con la Lipu per capire come muoversi nel prossimo futuro.

Gallery