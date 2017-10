Crollo statua Fischer, in corso perizie: "Le altre sono sicure?"

Il crollo “è un incidente imprevisto, chiaramente spiacevole. Sono in corso perizie sia per accertare definitivamente le cause che per verificare la stabilità delle altre opere presenti”, ma il caso non comporta “nessuna incidenza sulla nostra politica culturale”. Lo ha detto oggi il sindaco di Firenze Dario Nardella, all'indomani del crollo della statua di Fisher in piazza Signoria avvenuto ieri sera.

Opposizioni all'attacco: durissimo il capogruppo di "Firenze riparte a Sinistra" Tommaso Grassi. "E' crollata la statua di Fisher in piazza Signoria - commenta - e Moretti, che ce l'ha portata, ci spiega che 'doveva liquefarsi, non distruggersi'. Poteva finire male, ma non gliene frega niente: Firenze per loro è solo una cosa da usare. In questi casi esce fuori la vera natura delle persone. La sua è pessima. E' una persona che inquina Firenze. Chi ha sbagliato non lavori più col Comune. Punto".



"Niente ci assicura che anche le altre statue non possano crollare da un momento all’altro – aggiunge la capogruppo del Movimento 5 Stelle Silvia Noferi – e, visto che piazza della Signoria è sempre stracolma di turisti, per la sicurezza di tutti forse sarebbe il caso di adottare la stessa cautela precauzionale che l’amministrazione ha usato per gli alberi di viale Corsica, ossia abbattere tutte le statue del signor Fischer".