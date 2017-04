Donne: a Firenze gli Stati generali sulla violenza

"Abbiamo risposto sì alla richiesta che ci è venuta proprio da qui, di ospitare a Firenze gli stati generali sulla violenza contro le donne e quindi ci impegneremo affinchè questo sia fatto". Lo ha annunciato al termine del convegno "Prima, le donne", a Firenze, la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini.

Quanto alla condizione femminile nell'Italia del 2017, Bergamini ha detto che "i dati sulla disoccupazione femminile dimostrano come le donne stiano pagando maggiormente il conto in questi anni di stagnazione economica, e anche in termini previdenziali. Mancano i servizi essenziali per le donne. I governi Berlusconi avevano messo in campo misure chiare. L'aumento delle pensioni minime sarebbe il primo strumento di contrasto alle disparità di genere", ha concluso.