Sondaggi: in Toscana Pd al 40%, solo il 15% ha fiducia nel Parlamento

Se si votasse oggi in Toscana per le elezioni politiche nazionali, il Partito Democratico otterrebbe il 40% dei consensi. Il Movimento 5 Stelle raggiungerebbe nella regione il 23%, la Lega Nord il 10%, i Democratici e Progressisti di Bersani e Rossi l'8,5%, Forza Italia l'8%; sotto il 4% le altre liste. E' quanto emerge dal sondaggio toscano di Barometro Politico dell'istituto Demopolis, pubblicato stamani sulle edizioni di alcuni quotidiani locali.

Nel voto per la Camera dei Deputati il Pd ottiene a livello regionale una percentuale di circa 13 punti superiore rispetto all'attuale media nazionale del 27%. Secondo l'analisi le liste sotto il 4% (tra cui Sinistra Italiana e Fratelli d'Italia) sono destinate ad avere un ruolo particolarmente importante soprattutto nella competizione per il Senato, per il quale si voterebbe oggi con un proporzionale puro su base regionale e con soglie di coalizione.

"Non va dimenticata - spiega il direttore dell'Istituto Demopolis, Pietro Vento - la recente mobilità del voto dei toscani che, nelle ultime tornate elettorali, hanno manifestato un ampio grado di infedeltà ai partiti, cambiando spesso idea da un'elezione all'altra. E' uno scenario in costante evoluzione, condizionato anche da un alto tasso di astensione: un terzo degli elettori toscani - conclude Pietro Vento - non si recherebbero oggi alle urne per il rinnovo di Camera e Senato".

Complice è probabilmente una legge elettorale che non lascia intravedere, a chiusura delle urne, alcuna possibile maggioranza a Montecitorio: nessuno schieramento sembra in grado, oggi, di raggiungere i 316 seggi necessari per dar vita ad un governo. Sullo sfondo, l'Istituto Demopolis registra una crescente disaffezione dei cittadini verso i partiti ed il Parlamento: appena il 15% dei toscani dichiara di avere oggi fiducia nel Parlamento. Erano il 32% nel 2008, il 23% nel 2012.