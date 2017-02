Sinistra italiana verso il congresso: da Firenze un "no" a Renzi

Impossibile trovare un accordo con Renzi, la sinistra fiorentina se ne va per conto proprio. E' questo l'indirizzo dell'assemblea fiorentina di Sinistra italiana, che ieri nella sala del circolo Maccari all’Isolotto ha scelto a larga maggioranza la linea voluta dal pisano Nicola Fratoianni, benedetta da Nichi Vendola e i cui i rappresentanti toscani sono la senatrice Alessia Petraglia e il consigliere comunale Tommaso Grassi. A darne conto è la cronaca fiorentina de La Repubblica.

No al renzismo e no anche all'Ulivo 4.0, ritenuta un'idea vecchia. Oggi l'assemblea proseguirà con il voto sulla scelta dei delegati per il congresso di Rimini che si svolgerà il 17-19 febbraio prossimi, ma è già chiaro che i fautori del dialogo con il "Campo Progressistia" di Giuliano Pisapia (e quindi col Pd), che a Firenze sono rappresentati dalla deputata Marisa Nicchi, saranno minoranza. La nuova Sinistra, sottolinea Repubblica, conta a Firenze circa 700 iscritti, il doppio in Toscana.