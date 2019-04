Zingaretti a Firenze: "La città è governata bene. Difendiamola"

Il segretario del Pd Nicola Zingaretti oggi era alla casa del popolo di San Bartolo a Cintoia in occasione dell'apertura della campagna elettorale in Toscana per le amministrative e le europee.

"Firenze è governata bene e ve lo posso dire da cittadino di Roma. Difendiamo Firenze dal rischio del declino" così ha parlato il segretario. "La qualità della vita cambia se un comune è governato bene o male e Firenze è una città governata bene e per un cittadino di Roma fa la differenza".

Secondo Zingaretti è quindi necessario difendere l'amministrazione per mantenere la città a questi standard.

Elezioni amministrative 2019

All'incontro di oggi era presente anche la segretaria del Pd toscano e europarlamentare Simona Bonafè che riconosce che il contesto nazionale è molto diverso rispetto a 5 anni fa e che ci sarà la necessità di grande impegno da parte di tutti. "Penso che si possa fare un buon risultato nei tre capoluoghi, ma anche in tutti e 187 Comuni toscani che andranno al voto".

Secondo il Segretario è necessario tornare a parlare faccia a faccia con le persone per capire "le loro paure, le aspirazioni, il desiderio di futuro". E' quindi necessario, secondo Zingaretti, essere "percepiti come coloro che più di altri sono vicini alle persone nelle contraddizioni che sta vivendo la nostra comunità nazionale".

Il Governo, Salvini e le elezioni anticipate

Dopo lo scandalo in Umbria che coinvolge i dirigenti Pd dell'Umbria e la presidente della Regione Catiuscia Marini, il ministro dell'interno Salvini ha espresso la sua opinione ritenendo necessario tornare a votare nella regione - le elezioni amministrative e europee si sono svolte un mese e mezzo fa circa. Zingaretti ai giornalisti che gli hanno chiesto una replica risponde che al voto dovrebbe tornarci tutta l'Italia perchè "questo governo non riesce a governare".

"Salvini aveva detto che voleva risollevare questo Paese, invece l'Italia è in ginocchio: ha fermato la produzione industriale, c'è il crollo del fatturato, il crollo del lavoro. Non bisogna, quindi, solo girare, ma anche saper governare bene perchè quelli che girano sono persone che spesso lo fanno per fuggire dalle proprie responsabilità".

Fonte AdnKronos