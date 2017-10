Santo Spirito, Renzi si trasferisce nel quartiere più cool del mondo

E’ stato definito il quartiere più cool del mondo dalla guida Lonely Planet. Bar alla moda, artigiani e soprattutto giovani hipster caratterizzano San Frediano-Santo Spirito. Qui ha scelto di trasferirsi con tutta la famiglia l’ex presidente del consiglio e attuale segretario del Partito democratico Matteo Renzi. Lo ha rivelato ai microfoni di Radio1 alla trasmissione “Un giorno da pecora” Don Giuseppe Pagano rettore della basilica di Santo Spirito.

Il dem originario di Rignano sull’Arno, ha vissuto a lungo in una villa in Via del Capitano a Pontassieve, dove è rimasto per tutto il tempo che ha ricoperto la carica di sindaco di Firenze e di capo del governo. La moglie Agnese insegnava nella scuola superiore della cittadina della Valdisieve. Agnese Landini all’indomani della nomina del marito a presidente del consiglio disse che sarebbe rimasta a Pontassieve e che preferiva crescere i figli in una realtà di provincia. Adesso Ester, Emanuele e Francesco sono degli adolescenti; forse per questo i genitori hanno deciso di prendere casa in città.

“Si, è vero, Renzi è venuto con i suoi figli, credo che lui si sia trasferito da poco qui”, ha detto il sacerdote a Radio1. Matteo Renzi sarebbe andato a messa nella basilica di Santo Spirito domenica scorsa.

I conduttori di “Un giorno da pecora” hanno chiesto a Don Pagano che cosa suggerirebbe di fare al segretario del Pd. Il parroco non ha avuto esitazioni. “Il consiglio che darei a Renzi? Cercare sempre l'unità tra tutti. Per riconciliarsi, come prima cosa gli direi di pregare per la persona con cui fa fatica a rapportarsi e di trovare gli elementi che uniscono. Il suggerimento vale per lui come per tutti”. Quindi, hanno chiesto i conduttori gli direbbe anche di pregare per D'Alema, con cui non sembra proprio avere un buon rapporto? “Certo - ha risposto padre Pagano - bisogna pregare per gli avversari”.