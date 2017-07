Scandicci, la Robur dà il palasport a Salvini: bufera sul Presidente Pd

Ancora non si conosce la data precisa, ma quel che è certo è che Matteo Salvini sarà a Scandicci a settembre. Il segretario del Carroccio parteciperà alla festa della Lega Nord che si svolgerà nell'area del palasport gestito dalla Polisportiva Robur. Il cui presidente, Andrea Gamannossi, è un esponente del Partito democratico finito sotto accusa per aver dato il suo via libera.

A sollevare la questione è stato un articolo pubblicato sulle pagine de La Nazione. Il pezzo spiega come, in nome della democrazia, Gamannossi rivendichi la distinzione fra le sue opinioni politiche e il ruolo di gestore degli impianti: "Non avrò mai pregiudizi nel concedere l'area per le manifestazioni. Il palazzetto dello sport è a disposizione di tutte le forze politiche", ha affermato.

Eppure a Scandicci qualcuno accusa il presidente di aver aperto le porte al "populista" Salvini. Poco conta che nell'area del Turri, quella che ospiterà anche la festa della Lega, da anni si svolgano le tradizionali feste estive dei vari partiti. Dal Pd alla sinistra più estrema hanno trovato lì la loro casa. Ma da qui a settembre le polemiche continueranno ad alimentarsi.