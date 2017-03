Minzolini salvato dal Senato, Pierguidi: “Vaffa... a tutti”

Come si dice, non gliele ha mandate a dire. Farà discutere l'hashtag lanciato su Facebook da Michele Pierguidi, ex consigliere comunale, esponente fiorentino del Partito democratico e attualmente presidente del Quartiere 2. #andateaffanculotuttiediciannovepezzidimerda, ha scritto sul proprio profilo Pierguidi, aggiungendo: “Certo che questa cosa di Minzolini la si spiega male...”.

I 19 a cui si riferisce Pierguidi sembrano proprio essere i suoi 'colleghi' del Pd che siedono in Senato, quei senatori del Partito democratico che ieri con il proprio voto hanno contribuito a salvare Augusto Minzolini dalla decadenza dallo scranno di Palazzo Madama.

Minzolini, ex direttore del Tg1, ora esponente di Forza Italia, è stato condannato in via definitiva per peculato a 2 anni e mezzo di carcere, per un uso diciamo 'spensierato' della carta di credito aziendale della Rai, e quindi, in base alla legge Severino, dichiarato incandidabile e decaduto.

I suoi colleghi senatori, ieri, hanno però nuovamente respinto la delibera della Giunta per le elezioni, che si era appunto espressa per la decadenza. I senatori che si sono opposti alla decadenza di Minzolini sono stati 137, e tra questi c'erano anche 19 iscritti del Partito democratico.

Tra le critiche più dure al 'salvataggio' di Minzolini ci sono quelle arrivate dal Movimento 5 Stelle, che ha parlato di 'voto di scambio' tra Pd e Forza Italia (il giorno prima, mercoledì, la Camera aveva a sua volta salvato, respingendo la sfiducia, il ministro dello Sport Luca Lotti, con Forza Italia che non aveva partecipato al voto). Pierguidi ha preferito apostrofarli con un sonoro 'vaffa'.

