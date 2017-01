Salone dei Duecento, la denuncia: “Il soffitto perde pezzi”

“Il soffitto del Salone dei Dugento perde pezzi. Frammenti sono caduti sui banchi dei consiglieri ed altri sono sparsi per tutta la sala prima della seduta odierna”. Questa la denuncia di Miriam Amato, consigliera di Alternativa Libera, durante il consiglio comunale odierno.

“Ho trovato molte scaglie di legno e numerosi frammenti sulla pedana e sui banchi occupati dai consiglieri”, aggiunge Amato, che ha presentato una interrogazione urgente sull'accaduto.

“Il soffitto del Salone dei Duecento è costantemente monitorato, non c’è alcun rischio per la sua conservazione o stabilità – rispondono i tecnici di Palazzo Vecchio -. L'ultimo sopralluogo qualche giorno fa. Sono stati rilevati distacchi di frammenti di vernice a causa della dilatazione termica causata dalle temperature degli ultimi giorni, rigide e poi più miti, ma questo fenomeno non pregiudica l’integrità del manufatto”.