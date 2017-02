Rossi: "Renzi bischero". Il Pd avverte il governatore

"Renzi ha accelerato sul Congresso, facendo secondo me una bischerata”. Rischiano di scatenare un putiferio le dichiarazioni del governatore della Toscana Enrico Rossi, ospite a Rai Radio1 della trasmissione Un Giorno da Pecora, condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Perché Rossi poi ha rincarato la dose. Renzi, gli hanno chiesto, è più bischero o più grullo? "Lui è notevolmente bischero". Come mai? "Da un po' di tempo non ne infila più una, e questo credo ormai lo sappia perfino lui. E poi rilancia...". Cosa intende dire? "Che rilancia, non si ferma mai, una caratteristica del bischero. Diciamo che il grullo può rimediare, mentre il bischero è condannato", ha scherzato Rossi.

Sulla direzione di ieri ha sottolineato che “per fare una direzione vera, se si fosse in 50 già sarebbe abbastanza. Diversamente, sono assemblee preconfezionate, dove parla Renzi, poi qualcuno a favore, qualcuno contro, e finisce lì”. E Renzi come le è parso? “Un po' nervoso, il colpo lo ha preso, era meno sicuro di altre volte”. Come mai ora mettere sempre il maglioncino? “Speriamo - ha scherzato a Rai Radio1 Rossi - non abbia preso da Marchionne. Visto che provo affetto per lui, gli regalerò un maglioncino nuovo, non 'pari collo'”

Ad Enrico Rossi, la cui maggioranza in Consiglio regionale è composta per la stragrande maggioranza da renziani, ha risposto il segretario regionale Dario Parrini: "Ieri Enrico Rossi ha parlato alla Direzione nazionale Pd davanti ad una platea che purtroppo lo ha ascoltato solo a tratti - ha scritto sul suo profilo Facebook - con meno della metà dell'attenzione riservata ad Emiliano e Speranza. Perciò deve essersi innvervosito. Così, dopo l'intervista con parolaccia di domenica a San Bartolo, oggi alla radio è andato oltre definendo Renzi 'notevolmente bischero'. Come segretario del Pd Toscana lo invito, con pacatezza, ad usare un linguaggio più consono al ruolo che ricopre. Cerchiamo di discutere tra noi con responsabilità e senza eccessi divisivi".