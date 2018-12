Rossi all'attacco del Governo: "Nella manovra tagli a scuola e università"

"Anche la scuola e l'università cadono sotto la scure del governo. La scuola perde quattro miliardi in tre anni con il taglio degli insegnanti di sostegno. Anche se Lega e M5stelle promettono di rimetterceli, per ora non ci sono". Scrive il presidente della regione Enrico Rossi sul suo profilo Facebook.

"L'Università, a parte alcune deroghe - continua Rossi - deve subire il blocco delle assunzioni per un anno. Cultura e scienza possono attendere. Sapevamo che questo governo è nemico della competenza e purtroppo ne abbiamo avuto conferma".

"Eppure - ricorda il governatore - la conoscenza è il primo dei nostri problemi. Siamo ultimi in Europa per percentuale di popolazione con laurea dai 25 ai 64 anni, l'unico in cui i laureati sono il meno del 20% della popolazione. Dietro la Grecia e la Romania. L'Italia non avrà futuro se diventerà sempre più un Paese di ignoranti. Ma forse, come diceva qualcuno, un popolo di ignoranti è più facile da governare".

Ieri la regione Toscana ha denunciato un taglio di 5 milioni di euro alla sanità toscana da parte del governo giallo-verde.

Insomma è scontro diretto tra la Toscana e il governo centrale.