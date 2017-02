Rimpasto di giunta, Nardella presenta le nuove assessore. Le opposizioni: “Firenze umiliata”

Consiglio comunale turbolento, ieri, nel Salone dei Dugento di Palazzo Vecchio. Il sindaco Dario Nardella ha presentato il rimpasto di giunta: entrano ufficialmente nella squadra di governo di Firenze Cecilia Del Re ed Anna Paola Concia, che si occuperannodi sviluppo economico la prima e di relazioni internazionali e turismo la seconda.

La notizia era già stata data una decina di giorni fa, con il sindaco che l'annunciò prima alla stampa che al consiglio comunale. Un fatto che mandò su tutte le furie le opposizioni, che lunedì scorso, 13 febbraio, hanno abbandonato il consiglio chiedendo invano che Nardella fosse presente per riferire sull'accaduto.

Ieri su Nardella e sulle nuove assessore sono piovute pesanti critiche. “Concia è una scelta imposta da Renzi, che mortifica le competenze sul territorio”, accusa Tommaso Grassi (Firenze riparte a Sinistra). “Del Re è al primo mandato, non ha alcuna esperienza politica”, le critiche diffuse verso la neo assessora allo sviluppo economico. “Il rimpasto certifica il fallimento delle politiche della giunta su commercio e turismo”, dice Jacopo Cellai (Forza Italia).

Concia, che lavora in Germania per la Camera di Commercio tedesca, ha assicurato che verrà presto a vivere in città. Il sindaco ha difeso le sue scelte, che riportano la parità di genere in giunta: 5 uomini e 5 donne. Al posto di Cecilia Del Re entra in consiglio comunale Marco Colangelo, quotato come vicino a Eugenio Giani.