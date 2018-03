Il renzismo non è finito: capigruppo Pd di Camera e Senato fedelissimi dell'ex premier

Nonostante i passi indietro dell'ex presidente del consiglio Matteo Renzi (che ha più volte ribadito di voler fare 'solo' il senatore e di non parlare per due anni), i suoi fedelissimi la fanno ancora da padrone all'interno del Pd. Questo pomeriggio i deputati e i senatori dem hanno scelto i capigruppo della prossima legislatura. Sono l'ex ministro (ancora per poco in carica) alle infrastrutture Graziano Delrio e il toscano Andrea Marcucci: entrambi fedelissimi all'ex segretario.

"Ho appena accettato l'incarico di presidente del gruppo parlamentare Pd al Senato. Sará una faticaccia, ma con la passione ed il contributo di tutti voi, posso farcela. Dall'opposizione, ricostruiremo un Pd forte ed unito". Ha scritto su twitter Andrea Marcucci, già senatore nelle fila del Pd. Il politico orginario di Barga è uno dei grandi sconfitti nei collegi uninominali della Toscana, a Lucca si è fatto soffiare la maggioranza dei voti dal sindaco di Pietrasanta in quota Forza Italia Massimo Mallegni. A Lucca e provincia il Pd si è fermato al 25% classificandosi come terza forza politica. Marcucci è comunque riuscito ad entrare a Palazzo Madama grazie al ripescaggio nella parte proporzionale.