Primarie Pd, Renzi vota a Pontassieve: "Festival per la democrazia" / VIDEO

"Oggi è davvero una grande giornata, è una festa per la democrazia. Saranno davvero tantissime le persone che andranno a votare, che sono già andate o che stanno andando. Da un lato la gioia per il Pd che dà ai cittadini, e non agli addetti ai lavori, la straordinaria opportunità di decidere. Dall'altro l'auspicio che prima o poi questo grande festival della democrazia lo facciano anche gli altri". Lo ha sottolineato Matteo Renzi, alla Casa del popolo di Pontassieve, subito dopo aver votato per le primarie del Pd. Il candidato alla segreteria dem, accompagnato dalla moglie Agnese e la figlia Ester, ha aggiunto: "Non fa male, è un gioco bello che mette al centro l'interesse dei cittadini".

Arrivando al seggio, dove hanno già votato oltre 270 persone (nel 2013 qui votarono complessivamente in circa 1.200), l'ex premier ha scambiato alcune battute con il segretario comunale del Pd di Pontassieve, Tommaso Valleri: "Dalle informazioni che mi arrivano via messaggini, sono dati simili anche a livello nazionale. A Roma", ha spiegato Renzi, l'affluenza "è molto alta, ma li' c'è il derby". (Agenzia Dire)