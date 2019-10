Elezioni, Renzi sulla sconfitta Pd-5 Stelle in Umbria: “Accordo sbagliato, 'genialata' la foto di gruppo”

“Una sconfitta figlia di un accordo sbagliato nei tempi e nei modi. Lo avevo detto, anche privatamente, a tutti i protagonisti. E non a caso Italia Viva é stata fuori dalla partita. In Umbria è stato un errore allearsi in fretta e furia, senza un'idea condivisa, tra Cinque Stelle e Pd”.

E' l'attacco a gamba tesa di Matteo Renzi ai suoi 'alleati' di governo, questa mattina, dopo la vittoria della destra in Umbria, parole detta a Bruno Vespa durante la presentazione del libro “Perché l'Italia diventò fascista (e perché il fascismo non può tornare)”.

“Non ho capito la 'genialata' di fare una foto di gruppo all'ultimo minuto portando il premier in campagna elettorale per le Regionali”, ha aggiunto Renzi, in riferimento alla foto di venerdì, per la chiusura della campagna elettorale, che ritraeva, insieme al candidato di centrosinistra Vincenzo Bianconi, Zingaretti, Di Maio e Giuseppe Conte.

“Nello staff di Chigi (cioè del governo, ndr) evidentemente c'è qualcuno che pensa che Conte possa fare i miracoli, intervenendo in campagna elettorale e cambiando i risultati: ignorano, questi signori, che i sondaggi sulla fiducia nei leader non si traducono mai in voti”, aggiunge Renzi.

In Umbria il centrodestra ha vinto con il 57% dei voti (la Lega ha sfiorato il 37%). In gennaio si voterà in Calabria e in Emilia Romagna e in primavera in diverse altre regioni, tra le quali la Toscana. “Piuttosto che accordi all'ultimo minuto – ha detto il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi –, meglio perdere andando da soli”.