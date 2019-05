Matteo Renzi annuncia una nuova querela: l'ex premier denuncia anche Ceccardi

Pochi giorni fa l'ex presidente del consiglio ed ex sindaco di Firenze Matteo Renzi aveva annunciato una sfilza di querela, a partire da quella contro il cantante Piero Peù, colpevole di "avermi definito in tv boy-scout di Licio Gelli".

Oggi Renzi, al Teatro del Sale come 'moderatore' in un colloquio elettorale tra il sindaco Dario Nardella e il vice presidente della Commissione Europea Frans Timmermans (in città per State of the Union) ha annunciato una nuova querela, nei confronti della commissaria della Lega per la Toscana Susanna Ceccardi, sindaca di Cascina e candidata alle europee il prossimo 26 maggio.

"Sarà querelata e risponderà di diffamazione per ciò che ha detto sul Pd e su alcuni di noi", ha annunciato l'ex segretario del Pd. Le frasi della Ceccardi nel mirino sono quelle pronunciate alcuni giorni fa in una trasmissione trasmessa su Rai Radio1.

"Ma il problema è molto più grave, perché quando hanno chiesto a Ceccardi 'cosa farà se sarà eletta', lei ha risposto: 'chiederò le dimissione della Commissione uscente'. Simona (la Bonafè, candidata alle europee per il Pd, ndr) le ha replicato ricordandole che scade naturalmente. Sono totalmente incompetenti, questa è la destra che si oppone all'Europa", ha concluso Renzi.