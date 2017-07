Matteo Renzi sarà a Firenze venerdì, 21 luglio, per presentare il suo libro 'Avanti'. Lo ha annunciato nella 'Enews' inviata ieri sera via mail. Non ancora ufficializzato il luogo della presentazione, ma sarà in un “posto bellissimo”, scrive il segretario del Pd. Potrebbe essere, come ipotizza il Corriere Fiorentino, piazzale Michelangelo.