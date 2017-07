Renzi presenta 'Avanti' al piazzale Michelangelo

"Perché l'Italia non si deve fermare! Andiamo 'Avanti' insieme". Così il sindaco di Firenze, Dario Nardella, annuncia per domani sera, venerdì 21 luglio, alle ore 21, al piazzale Michelangelo, la presentazione del nuovo libro di Matteo Renzi, "Avanti. Perchè l'Italia non si ferma", pubblicato dall'editore Feltrinelli.

Il segretario del Pd Matteo Renzi dialogherà a partire dal libro con il suo successore alla guida di Palazzo Vecchio, Dario Nardella. Eva Giovannini, giornalista RAI, sarà la moderatrice dell'incontro.