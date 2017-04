Pd, Renzi: “In città mi chiamano sindaco, alla quarta mi giro” / FOTO

“Giro per Firenze in bici e la gente mi chiama sindaco, alla quarta mi giro. 'Rimetti piazza del Carmine' mi ha gridato una signora”. Matteo Renzi inizia così questa sera, 7 aprile, scherzando col suo successore Dario Nardella, l'arringa al circolo di San Bartolo a Cintoia, di fronte al 'suo' popolo per eccellenza, quello fiorentino, in una tappa in vista delle primarie del Pd di fine mese.

“Faccio politica per cambiare la qualità della vita delle persone. Non ci rassegniamo, non perdiamo la voglia di cambiare l'Italia”, dice un Renzi in camicia e abito scuri. “Le primarie non sono contro Emiliano o Orlando (gli altri due candidati, ndr), semmai è il modello di Grillo e Salvini quello con cui non abbiamo niente a che vedere”, sottolinea l'ex segretario.

Il leader della Lega lo cita solo una volta, gli attacchi principali sono al M5S. “Noi cerchiamo di fare le cose, dall'altra parte non c'è nessuna idea. Noi facciamo le primarie per scegliere la leadership, dall'altra parte c'è una dinastia”, attacca Renzi.

Una leadership invocata dal sindaco Nardella, che fa gli onori di casa: “Abbiamo bisogno di Matteo, che ci faccia vincere di nuovo”, dice il primo cittadino. E giù applausi. Fischi invece per gli scissionisti di Articolo 1 – Mdp. “Buffoni, buffoni”, gridano dalla platea quando il sindaco scandisce che “in una grande famiglia anche quando si litiga non si va via”.

Renzi ricorda le vittime dell'ultimo attacco terrorista a Stoccolma (“un abbraccio ai fratelli svedesi”), poi rivendica leggi come Buona Scuola al Jobs Act. Cita i numeri Istat sulla disoccupazione in lieve calo (quegli stessi numeri che per il presidente della Regione Rossi sono letteralmente una “presa per il c...”). Parla dell'inchiesta Consip, nella quale è indagato suo padre Tiziano assime al ministro e amico Luca Lotti: “Non mi nascondo, voglio vedere come va a finire l'inchiesta giudiziaria”.

Le primarie del Pd si terranno il prossimo 30 aprile, mancano 23 giorni. La vittoria di Renzi appare scontata. Semmai il pericolo è quello della bassa affluenza, e Renzi sembra saperlo: “Si vota durante un ponte (quello del 1° Maggio, ndr), ma sarò giudicato dall'affluenza”, sottolinea, concludendo con un appello: “I gazebo mettiamoli in piazza, non chiudiamoci nei circoli”.