Renzi e Berlusconi insieme a Firenze per la festa del Foglio

Prima gli attestati di stima, poi le voci sull'appoggio alle primarie 2009 per la scelta del candidato sindaco di Firenze. Successivamente il Patto del Nazareno e, per ultimo, il Rosatellum, la legge elettorale vista da molti come un vestito cucito su misura per ricongiungere al governo Matteo Renzi e Silvio Berlusconi.

Su quello che è stato e su ciò che sarà ognuno può avere le sue opinioni ma di certo c'è che questo fine settimana i due danno ai cronisti la possibilità di scrivere che saranno insieme a Firenze. E alla stessa iniziativa, anche se in due momenti diversi. La curiosità è comunque talmente golosa da non potersela fare sfuggire.

L'occasione sono le "Giornate dell'ottimismo", la festa del quotidiano "Il Foglio", che arrivano sabato 21 e domenica 22 nel capoluogo toscano. La mattina, dopo i saluti del sindaco Dario Nardella, è previsto un "dialogo" con Silvio Berlusconi, alle ore 10.30. Un'oretta a tutto campo con il direttore Claudio Cerasa e possibili altre incursioni. Stesso copione nel pomeriggio, quando arriverà Matteo Renzi, che nel pomeriggio parteciperà anche alla "Leopolda dei giovani" alla Fortezza da Basso.

Impossibile credere che i due non parleranno di questa concomitanza. Anche se il motivo della campagna elettorale per le politiche, che è già partita da tempo, è molto chiaro: negare negare negare l'intesa per non perdere i propri elettori, non così vicini fra loro come lo sono i leader. Dopo le elezioni e senza maggioranze, quasi una certezza con il Rosatellum, sarà tutta un'altra storia.