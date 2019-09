Proposta shock del consigliere della Lega: " Mettiamo le donne in vetrina per il turismo"

Il consigliere regionale della Lega Roberto Salvini, che non è imparentato con l'ex vicepremier, nella seduta della commissione sviluppo economico di mercoledì scorso, ha detto: "Se mezza Europa ci investe in quell'indirizzo lì ... Sono stato vent'anni alle fiere in Germania. In Olanda è uguale, in Francia è uguale: troviamo le donne in vetrina. È turismo anche quello, c'è la gente così, se no non ci starebbero".

La sua idea è proprio quella di rilanciare il turismo in Toscana mettendo le donne in vetrina.

Scioccati i consiglieri del Pd, in particolare Monia Monni ha ha fatto un video e ha pubblicato tutto sul suo profilo Facebook.

Intanto ci sono numerose reazioni dal governatore della Regione alla Cgil.

Donne in vetrina: le parole di Enrico Rossi

"E' una proposta aberrante. Leggo che un consigliere della Lega propone una Toscana a luci rosse per favorire il turismo, mettendo le donne in vetrina. Se vuoi ritrovare altri modi per definire ciò che è destra e ciò che è sinistra nel nostro Paese, basta verificare il consenso e il dissenso che l'interlocutore esprime verso la legge Merlin, che chiude le case di tolleranza e introduce i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione".

Così il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, commenta le parole del consigliere regionale della Lega toscana, Roberto Salvini: "Io sono molto contrario a questo pensiero aberrante espresso dal consigliere leghista. Tuttavia, per il principio di parità uomo-donna, in vetrina nudo propongo che intanto cominci lui", ha aggiunto Rossi.

Donne in vetrina: la reazione della Lega Toscana

La Lega Toscana si dissocia dalla proposta del leghista Roberto Salvini.

“La Lega - scrive in un comunicato - prende le distanze dai contenuti e dai toni del consigliere Roberto Salvini, che ha parlato esclusivamente a titolo personale e ha danneggiato anni di battaglie leghiste per la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche italiane e toscane in particolare”.

"Roberto Salvini sbaglia anche rispetto alle donne: la Lega è in prima linea per difenderne dignità e diritti, sotto tutti i punti di vista, familiare, sociale e lavorativo"

Donne in vetrina: la reazione della senatrice di Forza Italia

"Leggo sconcertata le gravissime affermazioni del consigliere toscano della Lega, Roberto Salvini, su donne e turismo - dichiara Barbara Masini, senatrice di Forza Italia -. Salvini parla di una Toscana che per fortuna esiste solo nella sua fantasia, una Toscana dove un turista straniero dovrebbe venire non per le sue meravigliose eccellenze ma per fare, ad esempio, del turismo sessuale. Dichiarazioni aberranti dalle quali chiedo una forte presa di distanza da parte di tutti. È vergognoso che chiunque, ancora più se rappresentante delle istituzioni, si permetta di considerare la donna un mero oggetto da sfruttare economicamente".

Donne in vetrina: la reazione della Cgil

"Lo shock non è la proposta, come si è scritto, lo shock è che si sia potuto anche solo pensare, in sede di commissione regionale sviluppo economico, di promuovere esplicitamente la mercificazione della donna e l’esibizione in termini d’investimento sulla prostituzione - sono le parole di Barbara Orlandi (Coordinamento Donne Cgil Toscana) -. Possiamo liberamente e giustamente parlare di prostituzione, nei termini adeguati, appunto, con cognizione di causa e con il dovuto rispetto, a partire dal diritto di prostituirsi, alla prevenzione sanitaria contro le malattie sessualmente trasmissibili, dai servizi di accoglienza e legali per chi fugge dallo sfruttamento, alla revisione della legge Merlin per impedire criminalizzazioni e aspetti repressivi. Dopo tanti anni, ancora, non abbiamo trasferito niente: rispetto, uso del linguaggio, conoscenze e competenze", conclude la sindacalista.