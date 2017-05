Primarie Pd: Renzi sbanca Firenze

Renzi piglia tutto. Le carte calate dall'ex premier hanno fatto sì che nella nostra regione sia arrivato, su 210.867 votanti, sebbene nel 2013 furono 390mila, al 79,1% contro il 17% di Andrea Orlando e il più ristretto 3,8 di Michele Emiliano. Matteo Renzi si è aggiudicato tutti e 13 i collegi.

A Firenze ha fatto ancora meglio: Renzi ha ottenuto a Firenze città il 79,19%, a Firenze Nord l'80,96, a Firenze sud 81,33.

ITALIA - Il neo-segretario Pd viene rieletto con circa il 71% dei voti. L'affluenza ha sfiorato i due milioni di persone, nettamente più alta delle previsioni, ma in calo rispetto al 2013 quando a votare furono in tre milioni. Non sono mancati problemi ai seggi. Contestazioni e polemiche, in particolare, a Nardò, nel Leccese, dove il voto è stato sospeso per irregolarità, a Gela, in provincia di Caltanissetta, tutto annullato. A Minori, sulla costiera amalfitana, il partito avrebbe messo a disposizione un fondo cassa per votare senza versare i due euro.