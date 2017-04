Primarie Pd: come si vota

Si vota tracciando un unico segno sul nome del candidato segretario o sulla denominazione della lista collegata. Non è ammesso voto disgiunto: votando il segretario si vota automaticamente anche la lista collegata e viceversa. Non è possibile esprimere voto di preferenza per i candidati.

Ci si deve recare al seggio a cui afferisce la propria sezione elettorale di residenza con un documento di identità (tessera elettorale non necessaria). Per gli stranieri oltre alla carta di identità è necessario esibire il permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta di richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno.

E’ richiesto il versamento di un contributo di almeno 2 euro a copertura delle spese organizzative. Gli iscritti al Pd, in regola con il tesseramento 2017, possono non versare il contributo.

Per evitare la fila al seggio, è possibile (ma non obbligatorio!) registrarsi online al sito www.primariepd2017.it entro e non oltre le 12.00 di giovedì 27 aprile.

· Fuori sede

Gli elettori che studiano o lavorano oppure prevedono di trovarsi temporaneamente in una provincia diversa da quella di residenza, possono fare richiesta di voto fuori sede registrandosi al sito www.primariepd2017.it entro e non oltre le 12.00 di giovedì 27 aprile, specificando il comune dove si troveranno. Potranno votare al seggio speciale per stranieri e fuori sede, allestito in ogni comune.



· Il voto per i minorenni

I minorenni che intendono votare alle primarie devono, anche se iscritti al Pd devono obbligatoriamente registrarsi online al sitowww.primariepd2017.it, entro e non oltre le 12.00 di giovedì 27 aprile, indicando il proprio indirizzo di residenza. Voteranno al seggio a cui afferisce la via dove risiedono.



·Voto per gli stranieri

I cittadini comunitari ed extracomunitari potranno votare al seggio speciale per stranieri e fuori sede, allestito in ogni comune, previa registrazione online al sito www.primariepd2017.it, entro e non oltre le 12.00 di giovedì 27 aprile.



· Voto domiciliare

Gli elettori che si trovano impossibilitati a lasciare la propria abitazione per motivi di salute, o che sono ricoverati presso strutture sanitarie, possono votare presso il proprio domicilio, facendo richiesta scritta per e mail. La richiesta, che deve contenere i dati anagrafici, l'indirizzo e un contatto telefonico dell'interessato, deve pervenire entro e non oltre le 12.00 di giovedì 27 aprile.