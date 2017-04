Primarie Pd: in Toscana alle 12 oltre 80mila al voto

"Anche oggi una bella giornata di democrazia per il nostro Pd! In tanti per partecipare alla scelta del nostro segretario nazionale. File ai seggi un po' ovunque. Alle ore 12 oltre 80 mila votanti in Toscana, il 70% circa della affluenza alla stessa ora nelle primarie 2013. Molto bene, avanti così!". I numeri sull'affluenza alle primarie Pd sono stati pubblicati su Facebook dal vicesegretario regionale Antonio Mazzeo.