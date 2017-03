Congresso Pd, Rignano "bulgara" per Renzi. Amministrative l'11 giugno

Matteo Renzi stravince a casa sua: a Rignano sull'Arno, dove vivono ancora i suoi genitori, la sua mozione raggiunge uno dei risultati più importanti in tutta Italia al congresso Pd, ottenendo oltre il 94% dei consensi. Al circolo di casa, dove ha votato cira il 70% degli iscritti, Renzi ha ottenuto 112 voti su 124.

Sette i voti andati alla mozione Orlando, zero invece quelli per Emiliano. Secondo i dati forniti dall'eurodeputato del Pd e coordinatore della mozione Renzi-Martina in Toscana Nicola Danti, dopo 290 circoli su 750 in cui si è già votato l'ex premier raggiunge il 71,9,% (6690 voti), Orlando il 26,9% (2500 voti), Emiliano l'1,2% (117 voti). Affluenza vicina al 60%, circa dieci punti in più di quella del 2013.

Intanto il ministro dell'Interno ha comunicato la data in cui si svolgeranno le elezioni amministrative nell'11 giugno. L'eventuale turno di ballottaggio avrà luogo domenica 25 giugno. I comuni della provincia di Firenze in cui si vota sono Reggello e Rignano sull'Arno.