Pranzo "segreto" Renzi – Della Valle:  "L'ex premier mangia a regime controllato"

Il titolare della trattoria Da Burde di Via Pistoiese, dove ieri hanno pranzato insieme Diego Della Valle e Matteo Renzi, oggi ha raccontato a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, com'è andato quell'incontro. Ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, Andrea Gori ha spiegato: “Renzi e Della Valle sono venuti da soli, volevano un posto tranquillo dove chiacchierare e mangiare senza troppa gente attorno. Sembravano quasi vecchi amici”. Come li ha visti? “Mi sembravano curiosi l'uno dell'altro e rilassati”. Cosa hanno mangiato? “Renzi è a regime controllato, quindi ha mangiato poco ma di tutto”. Che cosa? “Allora: crostini, affettato, carne, un assaggino di zuppa ed un morso di dolce, solo un morso tanto per togliersi lo sfizio” Che vino hanno bevuto? “Un Sangiovese”. Chi dei due ha pagato? “Non posso dirlo, ma loro pagano sempre”, ha concluso a Un Giorno da Pecora Rai Radio1.