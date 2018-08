Minacciato il presidente Anci-Toscana Matteo Biffoni

Una scritta minatoria contro il sindaco di Prato Matteo Biffoni (Pd e presidente di Anci-Toscana) è stata trovata ieri sulla facciata del Palazzo Comunale, sul lato dell'entrata dell'albo pretorio. La scritta, a caratteri squadrati di colore nero, recita: ''Biffoni stai molto attento''. Immediatamente sono state allertate la polizia municipale e la questura, spiega una nota. La polizia municipale visionerà le immagini delle telecamere installate all'esterno della sede del municipio per individuare il responsabile.

"Non ho mai fatto drammi per scritte e minacce che ho ricevuto - ha scritto il sindaco su Facebook - non voglio farne neppure stavolta, ora però la misura è colma. Questa mattina una scritta di minaccia è stata trovata sulla facciata del Palazzo comunale, la casa di tutti i cittadini. Io sto attento alla mia Città, a quella soltanto. E ogni giorno lavoriamo con impegno per Prato e la gente perbene. Nessuna minaccia fermerà questo lavoro. Quindi basta, tutto questo è patetico".