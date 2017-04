Piazza Ciompi, via ai lavori di ripavimentazione: il mercato non torna più

Lo storico mercato delle Pulci non tornerà più in piazza Ciompi, resterà definitivamente in largo Annigoni, dove le bancarelle si sono trasferite diversi mesi fa a seguito dell'avvio dei lavori per rimuovere l'amianto dalle vecchie postazioni.

Quella che sembrava essere una destinazione provvisoria diventa dunque invece definitiva. La conferma è arrivata oggi in consiglio comunale dall'assessora allo sviluppo economico Cecilia Del Re, che ha anche annunciato, a partire dal prossimo 18 aprile, il via ai lavori di ripavimentazione di piazza Ciompi e di ristrutturazione dei marciapiedi.

“Restituiamo la piazza alla città. Al centro nascerà un giardino fruibile dai residenti, mentre ai lati resterà possibile, ma solo nei fine settimana, lo spazio per qualche banco ambulante o per manifestazioni temporanee. Il mercato delle Pulci sarà invece definitivamente trasferito durante la settimana in largo Annigoni”, ha sottolineato Del Re.

“Avete approvato un regolamento Unesco per preservare il centro. E' così che ne proteggete l'identità? Spostando un mercato storico come quello delle Pulci in una piazza che non ha nulla a che vedere con esso? Se volete preservare l'identità della piazza non spostatelo”, la critica alle parole dell'assessore della consigliera Cristina Scaletti (La Firenze Viva), che da tempo si batte per la permanenza del mercato storico in piazza dei Ciompi.

"Disattendete anche la maratona dell'ascolto che avete promosso - ha aggiunto Scaletti -: dall'incontro è emerso che la maggioranza dei cittadini non voleva lo spostamento del mercato".