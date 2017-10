Piana: verso il referendum per l'aeroporto e Fossi incontra il sindaco di Parma

Dopo il dietrofront del sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi riguardo la realizzazione di un nuovo inceneritore a Case Passerini anche il Pd di Sesto Fiorentino fa marcia indietro.

In un'intervista al Corriere fiorentino il neo-segretario del Pd di Sesto Fiorentino Stefano Gennai ha detto che sebbene sia a favore della realizzazione di un nuovo termovalorizzatore non è detto che questo debba essere costruito a Case Passerini. Gennai ha poi lanciato l'idea di organizzare un referendum popolare sulla costruzione di una nuova pista all'aeroporto di Peretola.

"Quanto affermato dal segretario del Pd di Sesto Fiorentino Stefano Gennai dimostra che quando noi abbiamo sollevato la questione del termovalorizzatore non eravamo dei bastian contrari ma che più semplicemente ci siamo fatti interpreti di un problema vero che riguarda il nostro territorio su un progetto ormai datato che dobbiamo archiviare". E' il commento del sindaco di Campi Emiliano Fossi.

"E' importante - spiega Fossi - il fatto che il Pd di Sesto sia sulla nostra stessa linea perché dimostra che non siamo dei Signor No ma che vogliamo governare il nostro territorio in modo diverso guardando non solo all'oggi".

Il sindaco di Campi Bisenzio si sta già preparando per le prossime elezioni amministrative dove sarà confermato o meno primo cittadino. Ieri Emiliano Fossi è andato a Parma a trovare l'ex grillino Federico Pizzarotti. La città di Parma ha raggiunto oltre l'80% di raccolta differenziata, si tratta di un modello della gestione dei rifiuti che Fossi vorrebbe replicare a Campi. "Sempre più credo e crediamo - scrive Fossi sul suo profilo Facebook - che una visione diversa,di quella maggioritaria fino a oggi nelle ammministrazioni delle nostre zone, sia possibile anche su un tema delicato come quello dei rifiuti. Andiamo avanti sempre più convinti. Grazie a Federico e a tutta le persone che oggi ci hanno accolto in modo eccezionale e coinvolgente".

Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti sarà a Campi Bisenzio il prossimo 28 ottobre in occasione dell'iniziativa dedicata ai rifiuti "Zero Waste".