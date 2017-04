Pd: in Toscana stravince Renzi con il 68%, Orlando al 30, Emiliano all'1,8

Si sono concluse ieri a mezzanotte le votazioni degli iscritti nei circoli del Partito Democratico, in attesa delle primarie del prossimo 30 aprile.

Dai 769 circoli della Toscana è uscito un risultato netto a favore di Matteo Renzi, primo con il 68,13%, equivalente a 19mila471 voti. Il ministro della giustizia Andrea Orlando sfiora il 30% (per l'esattezza 29,99%, 8mila691 voti) e si piazza secondo, mentre il presidente della Puglia nella nostra regione non va oltre l'1,87% (543 voti).

I dati, ancora ufficiosi, sono stati diffusi questa mattina da Dario Parrini e Antonio Mazzeo, segretario regionale del Pd e vice. I votanti totali sono stati 29mila126, il 62% circa degli attuali 47mila iscritti (nel 2013 votarono 30mila iscritti su 65mila, dunque in percentuale questa volta hanno votato, in Toscana, non così a livello nazionale, dove invece c'è stato un calo in percentuale, il 14% in più degli iscritti).

L'ex presidente del consiglio ed ex sindaco di Firenze Matteo Renzi ha vinto in tutte e 13 le federazioni della Toscana, mentre nel 2013 ne conquistò 9 (l'uscita di Articolo 1 – Mdp dal Pd in questo senso potrebbe avere favorito Renzi, in quanto quelli che erano i suoi maggiori rivali all'interno del partito se ne sono andati).

L'ex sindaco ha toccato percentuali bulgare nell'Empolese-Valdelsa, dove tocca l'80,8% dei voti. A Firenze vittoria con il 74,92%. Per Orlando la performance migliore è stata a Massa Carrara (44,23% contro il 54,76% di Renzi). Orlando ha vinto nei comuni di Carrara, Pontedera e Campi Bisenzio.

Emiliano è risultato primo a Castiglion Fiorentino, mentre a livello di federazione miglior piazzamento in Versilia con il 5,38%. Renzi, Orlando ed Emiliano si affronteranno nelle primarie del prossimo 30 aprile: dalle votazioni, alle quali questa volta potranno partecipare non solo gli iscritti ma chiunque si dichiari elettore del Pd e doni 2 euro, uscirà il nuovo segretario del partito.