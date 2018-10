Pd: la renziana Bonafè è il nuovo segretario regionale

E' l'eurodeputata scandiccese Simona Bonafè la nuova segretaria del Pd della Toscana. Ieri si sono svolte le primarie aperte nei circoli del Pd toscano.

In tutto hanno votato circa 45mila persone. Bonafè si è aggiudicata la segreteria con circa il 63% dei consensi. L'eurodeputata è vicina a Matteo Renzi sin dalla candidatura a sindaco di Firenze del politico di Rignano. Tra i sostenitori di Bonafè anche il sindaco Nardella che con un tweet si è congratulato con l'eurodeputata.

Due ottime notizie dalle #primarie toscane. @pdnetwork è più vivo che mai con i 45000 votanti e @simonabonafe sarà la nuova segretaria che porterà forza e unità. Grazie ai volontari, a tutti coloro che hanno partecipato e a @valeriofabiani. Ora torniamo a vincere in #Toscana ! — Dario Nardella (@DarioNardella) 14 ottobre 2018

Lo sfidante orlandiano Valerio Fabiani ha preso il 37% dei consensi. Fabiani è stato sostenuto anche dalla parlamentare Rosa Maria di Giorgi che è sempre stata molto vicina all'ex sindaco di Firenze, ma non questa volta. "Ha raggiunto un risultato davvero entusiasmante, inaspettato per molti, che conferma la necessità di dare una discontinuità al Partito democratico della Toscana - ha fatto sapere la deputata con un post su Facebook -. È stata premiata la voglia di esserci di chi come Fabiani crede ad un partito aperto a tutte e alle tante voci che da sempre lo hanno caratterizzato, un partito inclusivo e che guarda al futuro".

IL VOTO A FIRENZE

In tutta la provincia sono andate a votare quasi 10mila persone (9.886). Fabiani si è fermato al 32,96% dei voti mentre Bonafè i è aggiudicata il 67,04% dei consensi. L'eurodeputata ha vinto ma non stravinto come in molti si sarebbero attesi.