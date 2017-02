Pd, il congresso passa da Firenze. Orlando all'Obihall, Renzi alle vie Nuove

Pronti, via! Il tempo è poco e la campagna congressuale è già nel vivo. Firenze, così, torna subito al centro della scena politica nazionale, almeno in una parte dal campo. Stasera, lunedì 27 febbraio, alle 19:30 arriverà nel capoluogo toscano Andrea Orlando. Invitato a Firenze dalla deputata Elisa Simoni, sarà intervistato da Alessandro De Angelis (Huffington Post) e presenterà le ragioni della sua candidatura a segretario nazionale del Partito Democratico insieme ai suoi sostenitori e ai militanti Pd.

Ma a casa sua anche l'ex premier Matteo Renzi marca presenza: domani, martedì 28 febbraio, il favorito per la segreteria Pd, sarà al circolo vie Nuove per la chiusura del tesseramento. "Dopo lunghe polemiche finalmente il Partito democratico ha scelto la strada del congresso. Domani, martedì 28 febbraio, sarà l'ultimo giorno per iscriversi al Pd per chi vorrà: si potrà così partecipare alla fase del confronto tra gli iscritti, circolo per circolo", ha scritto Renzi sulla sua newsletter enews.

"Per festeggiare la fine del tesseramento - ha annunciato - domani sarò a pranzo insieme agli amici del circolo in cui sono iscritto, a Firenze, lo storico circolo vie Nuove. Bello avere dei luoghi in cui ti chiami per nome. Dove comunque vada ci sono sempre gli amici ad aspettarti. Poi domenica 30 aprile le primarie per la scelta del leader. Perché finalmente si discuta di cosa serve all'Italia, e non più di quanto è antipatico Tizio o Caio, è fondamentale rilanciare sui contenuti, sulle idee, sulle proposte. Sulla sanità, la cultura, le tasse, l'innovazione, il capitale umano. E allora a tutti e ciascuno chiedo di dare una mano con la presenza e con il contributo per il Lingotto, l'appuntamento che si terrà a Torino dal 10 al 12 marzo". "Gli altri parlano di me? E noi parliamo dell'Italia, con il sorriso e senza rabbia. Ci sono milioni di persone che credono in noi: guai a disperdere questa energia", ha concluso Renzi.