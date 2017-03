Pd Toscana, è boom degli iscritti: + 12%

Partito Democratico in crisi? Ma quando mai. Questo almeno è quello che sembra emergere dai numeri diffusi questa mattina da Dario Parrini e Antonio Mazzeo, rispettivamente presidente e vicepresidente regionali del partito, al termine della campagna di tesseramento.

Oltre 46mila gli iscritti rispetto ai 41mila circa dell'anno precedente, numeri che fanno segnare un +12,86% nella casella relativa all'aumento dei tesserati. E questo al netto della scissione e della sconfitta elettorale, un fenomeno questo che – paradossalmente – ha giocato a favore del partito di Renzi. “E' fisiologico che ci sia un aumento degli iscritti nei periodi referendari” fa sapere Parrini, con quella sconfitta del 4 dicembre scorso che, col senno di poi, forse brucia un po' meno.

Diversa invece la questione degli scissionisti, ovvero dei fuoriusciti dal partito, capitanati in Toscana da – o soltanto, se preferite – il governatore Enrico Rossi: il divorzio in casa Pd è infatti avvenuto al termine della campagna di tesseramento, “dopando” in qualche modo i numeri finali. Il vero peso di questa emorragia interna lo si valuterà nella sua interezza soltanto nella campagna di tesseramento del prossimo anno.

Parrini però non si fa pregare, e risponde a chi gli chiede del futuro del governo toscano – col Presidente di Regione come unico esponente non Pd – mandando fra le righe una stoccata a Rossi. “Siamo una forza responsabile e quindi non ci saranno ripercussioni sul governo toscano. Rossi però, che è un uomo abituato a ballare da solo, dovrà imparare a ballare con una squadra”.

Diecimila i nuovi iscritti al partito, mentre mille sono coloro che hanno voltato le spalle a Renzi scegliendo di non rinnovare la propria fiducia. Nel futuro c'è ovviamente il congresso, con i 765 circoli toscani pronti a decidere a chi affidare il futuro del partito, potendo scegliere fra il candidato uscente Matteo Renzi ed i due sfidanti Andrea Orlando e Michele Emiliano.

Il vincitore tenterà di mantenere il partito al governo, andando a sfidare la destra ed i Cinque Stelle. Ma con quale legge elettorale? “Su questo – conclude Parrini - siamo impegnati fino alla fine a far passare la nostra proposta del Mattarellum. E non e' indifferente questo rispetto alle alleanze.” Il messaggio finale è per Chiamparino, Governatore del Piemonte, che in questi giorni al Lingotto ha chiesto la creazione di una coalizione di sinistra. Il futuro è tutto da scrivere ma i numeri, ad oggi, ci sono.