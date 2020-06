Passeggiata della legalità alle Cascine / VIDEO

Il primo sabato di giugno caratterizzato da manifestazioni e presidi tra cui la Passeggiata della legalità organizzata dalla Lega. Alle 17:30 Federico Bussolin, Capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio e coordinatore della Lega Giovani in Toscana, ha accolto i cittadini in piazza Vittorio Veneto "teatro dello scandalo dei vigilini corrotti della Sas"

Lo scopo della passeggiata è quello di chiedere un "parco delle Cascine libero dai clandestini, dagli spacciatori e dai delinquenti, vogliamo che torni ai fiorentini, nelle mani delle persone per bene". E come si raggiunge risultato? Secondo Bussolin "applicando la legge, avendo coraggio, credendo nella giustizia della polizia e poi realizzando un centro per i rimpatrii a Firenze, dare il teaser alla polizia municipale e di stato per ridare dignità alla polizia e alla giustizia. Bisogna iniziare a ripulire".

I partecipanti della passeggiata avevano realizzato degli striscioni su alcuni si legge "Libere di vivere il nostro parco" e "Stop al degrado" e "Rispetto per la nostra Firenze".