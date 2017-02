Oscar 2017, premio a Bertolazzi: Chiavi della Città e Gonfalone d'argento

Onori fiorentini a Alessandro Bertolazzi, premiato nell'89esima edizione degli Oscar per il miglior make up (trucco e parrucco) per il film Suicide Squad. A Bertolazzi, professionista di origine piemontese, sono destinati due premi: le Chiavi della Città di Bagno a Ripoli, comune in cui ha vissuto a lungo, e il Gonfalone d'argento della Regione Toscana.

Il sindaco Francesco Casini ha annunciato l'omaggio a Bertolazzi in un post su Facebook: "Sono un immigrato (riprendendo la dedica di Bertolazzi, ndr), vengo dall’Italia e lavoro in giro per il mondo. Questo premio è per tutti gli immigrati". Orgogliosi due volte di Alessandro Bertolazzi, vincitore del premio Oscar per il miglior make up per il film Suicide Squad. Un talento che per lunghi anni ha vissuto qui a Bagno a Ripoli, che oggi porta a Hollywood una lezione di professionalità e civiltà. Saremo felici, appena potrà, di consegnargli le Chiavi della Città".



In mattinata è arrivato anche l'annuncio del secondo riconoscimento. “Il Gonfalone d'argento - ha ricordato il presidente del Consiglio,Eugenio Giani - è un riconoscimento destinato a tutti coloro che, attraverso la propria attività, hanno contribuito e contribuiscono a dare lustro alla nostra regione”. “Bertolazzi è nato altrove, ma è a Firenze che è cresciuto, si è formato ed ha vissuto negli anni che lo hanno proiettato prima a Londra e poi a Los Angeles diventando un protagonista assoluto nel mondo del cinema. Il suo è un lavoro 'dietro le quinte' ma proprio per questo la sua opera è fondamentale per la realizzazione di una pellicola. Stanotte, con le sue parole, ha testimoniato non solo i suoi valori ma anche quelli propri della storia di una regione come la Toscana”.