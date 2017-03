Occupazione case Inps a Novoli, l'assessore: "Denunciate e sgomberiamo"

Il caso delle occupazioni abusive in corso nello stabile dell'ex Inps in via Toselli, in zona Novoli, è arrivato oggi in consiglio comunale con i 'question time' delle consigliere Francesca Paolieri (Pd) e Arianna Xekalos, che hanno chiesto all'assessore alla sicurezza Federico Gianassi ragguagli sulla situazione.

"La nostra posizione rimane rigorosamente contraria a qualsiasi forma di occupazione abusiva. Il Comune non è però proprietario dell'immobile e al momento non risultano denunce ufficiali della situazione di occupazione da parte della propeità. Appena la proprietà dell'immobile sporgerà ufficiale denuncia potremo procedere con le procedure per arrivare allo sgombero", la risposta di Gianassi.

L'assessore ha fatto presente di avere già contattato la proprietà e di essere in attesa di risposta. "Si faccia tutto il possibile per arrivare allo sgombero il prima possibile", concludono le consigliere Xekalos e Amato.