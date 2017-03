Occupazione via Panciatichi, il privato non denuncia: "Così niente sgombero"

Lo stabile all'incrocio tra via Panciatichi e via Vasco de Gama, che un tempo ospitava l'ufficio Firenze 2 dell'Agenzia delle Entrate, è occupato da circa 3 mesi (qui le foto del giorno dell'occupazione). Oggi il caso è arrivato in consiglio comunale.

"Siamo a conoscenza della situazione, l'immobile non è però nella lista di quelli che verranno sgomberati perché non risulta alcuna denuncia da parte della proprietà (privata) della struttura. Fino a quando i privati non denunciano non possiamo procedere con l'iter amministrativo, che conduce allo sgombero", ha spiegato l'assessore alla sicurezza Federico Gianassi.

E' la medesima situazione che si riscontra negli edifici ex Inps di via Toselli, a Novoli. Anche in questo è in corso una occupazione: la proprietà, anche in questo caso privata, non ha ancora sporto denuncia. "E noi non possiamo sgomberare", il lamento di Gianassi.