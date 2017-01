Matteo Renzi lancia il nuovo blog: “Il futuro, prima o poi, torna”

E' durato poco il 'buen ritiro' di Matteo Renzi dalla politica. O almeno, il suo restare in disparte per un po', per far dimenticare la cocente delusione, il 4 dicembre scorso, della sconfitta al referendum costituzionale, sul quale si era giocato tutto.

In realtà Renzi è già al lavoro da tempo, studiando il modo di rilanciarsi dopo la batosta referendaria e tornare il prima possibile sulla poltrona di capo del governo. Per farlo, ha lanciato un nuovo blog, on line da poche ore: blog.matteorenzi.it. Sì, proprio un blog, lo stesso strumento utilizzato da anni dal suo acerrimo nemico Beppe Grillo.

“Questo Blog non è pensato per i reduci. E' un luogo dove camminare verso il futuro. Insieme, in tanti. La sconfitta al referendum ci ha fatto male, vorrei vedere il contrario. Con le riforme, volevamo un Paese più semplice e più forte: è andata male. Volevo tagliare centinaia di poltrone e alla fine l’unica che è saltata è stata la mia”, scrive Renzi sul primo post.

Le immagini evocate e il piglio dell'ex presidente del consiglio, a quanto pare, non sono cambiati. A partire dallo slogan del primo post: “Il futuro, prima o poi, torna”.

Nelle prossime ore sono attese le prossime mosse del segretario del Pd, a partire dall'atteso annuncio dei nomi della nuova segreteria nazionale. La speranza di Renzi è quella di votare entro giugno, per tornare in sella prima che Paolo Gentiloni, attuale premier, si abitui troppo alla poltrona di presidente del consiglio.

